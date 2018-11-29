Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет в 14:30 GMT (17:30 мск) 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине. На переговоры отведено чуть более двух часов.

Лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, разоружения и региональной проблематики, уточнял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее американский президент допускал, что может отказаться от переговоров с российским коллегой. Заявление он сделал после инцидента в Керченском проливе. 27 ноября администрация президента США подтвердила, что встреча Путина и Трампа состоится.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в районе Керченского пролива. При задержании было использовано оружие, пострадали, по данным российской стороны, три украинца, в Киеве заявляют как минимум о шести раненых. Суд в Симферополе арестовал 12 задержанных украинских моряков, еще трое арестованы в Керчи. Все они останутся под стражей до 25 января за «незаконное пересечение границы с Россией». Киев назвал действия России актом агрессии.

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