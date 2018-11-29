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Московская жизнь

В ближайшее время канатная дорога в Москве будет закрыта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшее время канатная дорога в Москве будет закрыта

M24.ru 29 ноября 2018г., 13:54

Тестирование надежности работы канатной дороги требует ее полного закрытия к концу 2018 года

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Канатная дорога на Воробьевых горах будет закрыта до конца.

Эти меры приняты с целью проведения тестирования исправности работы канатки, которую пришлось остановить из-за кибератаки. В пресс-службе проекта отметили, что безопасность пассажиров – первостепенная задача.

Канатную дорогу на Воробьевых горах временно закрыли для пассажиров. Она приостановила работу из-за кибератаки на компьютерные серверы.

На головной компьютер, отвечающий за работу фуникулера, поступило сообщение от неизвестного о том, что все файлы зашифрованы и для разблокировки необходимо перевести биткойны на указанную электронную почту. После инцидента сотрудники решили высадить всех людей из кабинок в безопасных местах.

Канатную дорогу от спортивного комплекса "Лужники" до Воробьевых гор запустили 26 ноября. На маршруте длиной 720 метров расположено три станции: "Воробьевы горы", "Новая лига" и "Лужники".

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