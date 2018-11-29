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Автомагистраль

Водителям разрешили не устанавливать знак 'Шипы'

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Водителям разрешили не устанавливать знак "Шипы"

M24.ru 29 ноября 2018г., 14:04

Подписано разрешение не использовать знак "Шипы" на автомобилях

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Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать на автомобили знак "Шипы".

"Внесенными изменениями исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины", – сказано в постановлении кабинета министров.

Ранее в МВД заявляли, что знак "Шипы" утратил актуальность, и все профильные ведомства уже согласовали проект об отмене его обязательной установки.

Кроме того, в постановлении о внесении изменений в правила дорожного движения корректируется порядок действий водителей транспортных средств на месте ДТП: теперь документы можно оформить без уполномоченных сотрудников ГИБДД независимо от наличия у участников разногласий.

Кабмин также приравнял лиц в инвалидных колясках к пешеходам.

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Москва-Инфо
   