Бульвары и пешеходные зоны в центре столицы начнут украшать 2 декабря. Завершить монтаж всех конструкций должны к 13 декабря.

Как рассказала глава компании "К-Декор" Елена Зайцева, одним из самых масштабных проектов является оформление Лубянской площади. На ней установят 30-метровую искусственную ель, а вокруг семь елей поменьше.

Второй проект – это оформление бульваров и пешеходных зон. Там появятся гроты и домики с волшебными деревьями и животными. В парке "Музеон" установят огромные воздушные шары "Путешествие в Рождество" и зоны для фотографирования.

В преддверии Нового года в центре Москвы праздничной подсветкой украсят более 100 зданий. Архитектурно-художественная подсветка позволит фасадам зданий не только засиять разноцветными огнями, но и постоянно менять облик благодаря смене изображений.

На знаменитых медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате в новогодние праздники будут транслировать поздравления и надписи: "Новый год 2019" и "Рождество Христово". Следить за состоянием и работой световых украшений в городе поручат специалистам Объединенной энергетической компании. На ее контроле находится около 3,5 тысячи столичных объектов.

.