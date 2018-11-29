Автомагистраль

В Москве работают несколько сервисов проката. Во временное пользование можно взять автомобиль, велосипед, а недавно появилась возможность арендовать и электросамокат или трехколесный скутер. О том, какие изменения ждут сервисы проката в следующем году.

Каршеринг



На данный момент в Москве работают более 15 операторов каршеринга: YouDrive, Anytime, Car5, "Делимобиль", BelkaCar, "Яндекс.Драйв", TimCar и другие. Весь автопарк насчитывает свыше 13,5 тысячи автомобилей. Арендовать авто с поминутной тарификацией могут граждане не моложе 21 года и с водительским стажем не менее двух лет. Они могут прокатиться на иномарках Kia, Hyundai, Datsun, Smart, Mini, Renault и Volkswagen Polo. Также есть и отечественные автомобили Lada.

С прошлого года к основным маркам добавили некоторые модели премиальных автомобилей: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porshe, Genesis, Jaguar. Также на улицы выпустили первую партию электрокаров BMW i3. Стоимость аренды составляет от 3 до 20 рублей в зависимости от типа автомобиля. Также у многих есть почасовые и суточные тарифы.

В следующем году операторы каршеринга "Делимобиль" и AnyTime завершат кроссплатформенное объединение. Уже скоро в приложениях появятся кнопки, с помощью которых можно будет оперативно пройти регистрацию у "дружественного" оператора. В дальнейшем на интерактивной карте появятся автомобили обеих компаний и в том, и в другом приложении.

Кроме того, в следующем году "Делимобиль" изменит цвет: на всех машинах появятся бирюзово-мятные отличительные полоски на кузове.

Также у операторов будет увеличиваться автопарк: сейчас у "Делимобиль" в арсенале четыре тысячи автомобилей, у AnyTime – полторы тысячи (у AnyTime, кстати, появится новая модель известного немецкого автоконцерна).

"Практика показывает, что в городе нужно увеличивать количество автомобилей, так как в вечернее время автомобилей не хватает. Многие ездят в спальные районы столицы и в ближайшее Подмосковье, чтобы добраться до дома", – пояснили в пресс-службе.

Соосновательница московского каршеринга BelkaCar Екатерина Макарова рассказала, что их компания вводит динамические тарифы. Стоимость минуты поездки на автомобилях KIA Rio и KIA Rio X-Line будет от пяти рублей, минута ожидания – от полутора рублей. На премиальные автомобили стоимость минуты аренды будет начинаться от девяти рублей, а минута ожидания – от трех рублей.

"Стоимость поездки зависит от спроса, предложения, геолокации пользователя, простоя автомобиля, времени суток и других параметров", – объяснила Макарова.

Кроме того, оператор будет менять старые автомобили (старше трех лет) на новые машины. Первую партию стареньких KIA Rio уже поменяли на новые KIA Rio X-Line. Остальные отслужившие автомобили скорее всего будут заменять на Volkswagen Polo.

Оператор YouDrive сейчас объединяет на своей платформе несколько компаний с небольшим парком автомобилей: участниками YouDrive Pool являются каршеринги Urentcar, Timcar, Carenda, Car5. Сооснователь YouDrive Борис Голиков не смог уточнить планы на 2019 год.

При этом каршеринг EasyRide (входила в YouDrive Pool) фактически перестал работать с середины ноября – свободные автомобили просто перестали отображаться в приложении. Представители оператора отмечают, что это временные трудности, однако до сих пор их пока не решили. Возможно, в будущем году тенденция ухода с рынка небольших операторов продолжится.

В следующем году также ожидается рост стоимости бензина. Операторы предупреждают, что из-за этого могут повыситься и тарифы каршеринга. "Если бензин подорожает в два раза, то сама модель каршеринга останется под вопросом и, возможно, будут подниматься цены", – отметил представитель отрасли.

Кроме того, в 2019 году столичные власти собираются запустить городской сервис "народного" каршеринга. Его идея заключается в том, что любой автовладелец сможет сдавать свой личный автомобиль в краткосрочную аренду через общую систему. Для этого разработают специальное приложение, в котором будут некоторые ограничения. К примеру, если машину нужно вернуть к определенному времени, можно выставить определенный радиус для ее использования.

В этом году услуга каршеринга в Москве стала втрое популярней по сравнению с предыдущим. В среднем, в день совершается более 60 тысяч поездок, а с января по ноябрь горожане пользовались каршерингом более 18 миллионов раз.



Прокат самокатов

В течение летнего сезона в Москве работали три компании, предоставляющие услугу проката самокатов: "Делисамокат", Youdrive.lite и "Самокатшеринг". В этом сезоне пользователи совершили более 140 тысяч поездок. А всего в столице работают около 200 станций проката,

суммарный парк – больше трех тысяч самокатов.

Новый сезон предположительно откроется в апреле 2019 года. "Делисамокат" в следующем году планирует увеличить количество самокатов более чем в два раз (в прошедшем сезоне обладал 2650 самокатами в своем парке), а в течение двух лет может дойти до цифры в 15 тысяч штук. Также в 2019-м прокатные самокаты можно будет оставлять на городских велопарковках. Самокаты также поменяют цвет: по аналогии с каршеринговыми автомобилями в оформлении появится бирюзовый.

Конкуренты из Youdrive.lite рассчитывают увеличить парк в три раза – до 1,5 тысячи самокатов. Также в планах расширить зону завершения аренды до Третьего транспортного кольца (ТТК). Возможно открытие районов за МКАД, в пределах 15-минутной доступности до метро (в качестве эксперимента).

Также в следующем году депутаты Мосгордумы намерены разработать правила для безопасного использования электросамокатов в городе. Депутаты обсудят с экспертами, можно ли передвигаться владельцам электросамокатов по тротуарам, и выработают правила безопасности для самих райдеров.

Велопрокат

Возобновить велопрокат планируется в конце апреля 2019 года. В новом сезоне количество городских велосипедов, которые можно взять в аренду, вырастет на одну тысячу – более пяти тысяч штук. Появятся и новые станции проката – их число увеличится с 430 до 530.

В новом сезоне в прокате появится также более легкая модель электровелосипедов. На ней установят систему "педал ассист", при которой электрический мотор включается автоматически: чем сильнее вы крутите педали, тем сильнее помогает вам мотор. На скорости 25 километров в час мотор отключается. Полного заряда батареи хватает на 30–40 километров в зависимости от рельефа местности. Вес новой модели – около 27 килограммов, что на 30% меньше предыдущей модели. Также будут отличаться дисплеи новых велосипедов. Вместо надписей на них располагаются информативные иконки.

В сезоне 2018 года пользователи велопроката совершили 4,25 миллиона поездок – это в 1,8 раза больше, чем в 2017-м. В завершившемся сезоне пользователям было доступно более четырех тысяч велосипедов в 430 пунктах проката. Новые точки аренды появились вблизи станций метро и МЦК, а также в отдаленных районах города.

Федотов Анатолий

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