Московская сцена

Знаменитая исполнительница барокко, обладательница "Грэмми" Джойс Дидонато впервые исполнит в России свою программу "В войне и мире:

К гармонии через музыку" 29 ноября и 1 декабря. Дидонато известна публике не только феноменальной техникой исполнения и потрясающим актерским талантом, но и умением превращать каждый свой концерт в незабываемое шоу.

В этот раз вместо привычного вечера барочной музыки Дидонато предложит абсолютно новую форму, в которой традиции академического исполнительства соединятся с современными приемами мультимедиа. В основе проекта, построенном на музыке Генделя и Пёрселла, – танцы, свет, декорации и костюмы, созданные британским дизайнером Вивьен Вествуд.

По словам певицы, этот проект – попытка с помощью музыки Генделя и Пёрселла найти ответ на вопрос, где заканчивается мир и где начинается война. Первая часть концерта – "Война", вторая – "Мир".

Шоу In War & Peace: Harmony Through Music уже завоевало признание публики по всему миру. Аудиозапись проекта Джойс Дидонато с участием оркестра Il Pomo d’Oro (Италия) под управлением дирижера Максима Емельянычева, новой звезды мировой музыкальной сцены, получила премию Echo Klassik в 2017 году.

Камерный оркестр IL Pomo d’Oro (Италия)

Дирижер – Максим Емельянычев

Московский концертный зал "Зарядье", Большой зал



17:45

.