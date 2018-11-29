Образование/Карьера

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 30 ноября проведет апробацию модели единого государственного экзамена (ЕГЭ)

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме.

Особенностью данной технологии является выполнение всех заданий на компьютере с использованием различного программного обеспечения и

языков программирования. В настоящее время участники ЕГЭ по информатике выполняют на экзамене задания на бумажных бланках.

Для проведения тренировочного экзамена были специально подготовлены контрольные измерительные материалы нового образца,

приспособленные к выполнению заданий с использованием программного обеспечения, языков программирования и сред разработки, изучаемых

экзаменуемыми школьниками.

«В настоящее время мы активно разрабатываем компьютерный ЕГЭ по информатике. Значительную часть экзамена составляют задания по

программированию, поэтому их выполнение на компьютере вполне естественно. Компьютерная форма экзамена по информатике открывает

возможности автоматизированной проверки ответов, в том числе тестирования написанных участниками экзамена программ», - пояснил

руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В тренировочном экзамене примут участие более 3 тысяч обучающихся 11 классов из более чем 35 регионов России, что позволит школьникам

познакомиться с новой технологией, а также подготовить сотрудников пунктов проведения экзаменов и региональных центров обработки

информации к проведению ЕГЭ по новой технологии.

Новая модель экзамена предполагает автоматическую проверку ответов участников на федеральном уровне без участия региональных

экспертов. В 2019 году пройдет повторная более масштабная апробация данной технологии, а в 2020 году планируется ее внедрение в

штатный режим.

.