Происшествия

По информации из военного источника израильский военный самолет сбит в Сирии к югу от Дамаска.

Сирийская система ПВО также сбила в небе над населенным пунктом аль-Кисва четыре ракеты, прежде чем они достигли целей.

Противовоздушная оборона Сирии «поразила несколько враждебных целей».

Последний удар по аль-Кисва ВВС Израиля наносили в апреле. Тогда ПВО Сирии сумели поразить 13 ракет.

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