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Происшествия

Израильский самолет сбит в Сирии

Фото: © Фото с сайта минобороны.рф

Израильский самолет сбит в Сирии

Информационный Центр Правительства Москвы 30 ноября 2018г., 05:08

Кроме самолета в сирийском воздушном пространстве были сбиты четыре ракеты

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По информации из военного источника израильский военный самолет сбит в Сирии к югу от Дамаска.

Сирийская система ПВО также сбила в небе над населенным пунктом аль-Кисва четыре ракеты, прежде чем они достигли целей.

Противовоздушная оборона Сирии «поразила несколько враждебных целей».

Последний удар по аль-Кисва ВВС Израиля наносили в апреле. Тогда ПВО Сирии сумели поразить 13 ракет.

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