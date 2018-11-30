Автомагистраль
Ограничен доступ к платным местам для парковки на ул. Большая Татарская
АМПП пояснил для автомобилистов,что упомянутые меры вызваны массовым мероприятием и продлятся весь день.
Доступ к платным парковкам на ул. Большая Татарская в центре
Москвы ограничат 30 ноября 2018 года из-за массового мероприятия. Об этом 29
ноября сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор Московского парковочного
пространства» (АМПП).
«30 ноября, в связи с проведением массового мероприятия будет перекрыто движение транспорта на участке ул. Большая Татарская. ГКУ «АМПП» предупреждает автомобилистов, что доступ к платным парковкам, расположенным на этой улице, может быть ограничен. Всего в районе перекрытия расположено 20 парковочных мест. Просим водителей учитывать эти изменения при планировании маршрута и соблюдать правила парковки», - отмечается в СМИ.
В пресс-службе также напомнили, что по всем вопросам, связанным с парковочным пространством, жители могут обратиться в контакт-центр «Московский транспорт».
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