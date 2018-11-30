Путешествие
В комитете по туризму произошла смена кадров
Должность заместителя председателя комитета теперь занимает Татьяна Шаршавицкая.
Правительство Москвы приняло решение о назначении Татьяны Шаршавицкой на должность заместителя председателя комитета по туризму столицы. Распоряжение опубликовано на портале правительства Москвы.
"Принять Шаршавицкую на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя председателя комитета по туризму Москвы", – говорится в документе.
С Шаршавицкой заключен служебный контракт сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.
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