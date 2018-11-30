Путешествие

Правительство Москвы приняло решение о назначении Татьяны Шаршавицкой на должность заместителя председателя комитета по туризму столицы. Распоряжение опубликовано на портале правительства Москвы.

"Принять Шаршавицкую на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя председателя комитета по туризму Москвы", – говорится в документе.

С Шаршавицкой заключен служебный контракт сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.

Ранее в правительстве Москвы подписано распоряжение о назначении Алексея Михальченкова первым заместителем префекта Зеленоградского административного округа столицы.

Правительство Москвы произвело несколько кадровых перестановок. В частности, Сергей Яровенко назначен главой управы района Северное Медведково.

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