Будем здоровы

Даже если боль в горле не сопровождается другими симптомами простудного заболевания, что возможно при неинфекционной природе заболевания, оно все равно на несколько дней выбивает заболевшего из полноценной жизни. Как облегчить боль в горле? Достаточно выполнить несколько простых условий! О них рассказывает врач общей практики Курдюмов Дмитрий Юрьевич, ГБУЗ КДП 121 ДЗМ, г. Москва.

Условие первое: правильное питание

С одной стороны, из-за боли в горле становится трудно глотать. С другой, чрезмерно горячая, острая, грубая, холодная пища сама по себе может быть причиной боли в горле или усугублять уже имеющийся дискомфорт. Таким образом, стоит перейти на время лечения на специальную диету: употреблять еду нежной консистенции, без грубых частиц и комфортной температуры — теплую. Оптимальным решением будут каши, пюре из тушеных или отварных овощей, супы, бульоны, творог, сырники, сливочное масло, паровые котлеты, паштеты, отварные

всмятку яйца. Пища должна быть богатой витаминами и достаточно жирной — жиры оказывают смягчающий и обволакивающий эффект, способствуют заживлению воспаленной слизистой. Под запретом острые пряности кроме лука и чеснока — входящие в их состав естественные эфирные масла оказывают антибактериальный эффект. К продуктам, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, следует относиться

с осторожностью. В частности, «классикой» при любых простудных заболеваниях считаются цитрусовые и мед, и они действительно полезны, но только тем, у кого нет аллергии на такие продукты.

Условие второе: обильное питье

Во время болезни организм неизбежно теряет жидкость, особенно если боль в горле сопровождается насморком и высокой температурой. Но даже если горло болит «самостоятельно», оно все равно нуждается в увлажнении. Все напитки, как и еда, должны быть теплыми.

Рекомендуются чаи (черный, зеленый, травяные), молоко, бульоны, отвар шиповника, теплые компоты. В чай или молоко можно добавить, если нет аллергии, мед, имбирь, щепотку корицы — они окажут антибактериальное Условие третье: комфорт для горла

Вдыхаемый воздух не должен быть сухим — это лишь усугубит дискомфорт со стороны горла, замедлит выздоровление. Увлажнить воздух можно при помощи специальных бытовых приборов — увлажнителей, или расставив в помещении емкости с водой, комнатные растения. От использования кондиционера в комнате, где находится больной, следует отказаться.

Безусловно, следует отказаться от курения — хотя бы до тех пор, пока слизистая горла не восстановится. Сигаретный дым и смолы — сильнейший раздражающий фактор для горла и сами по себе могут быть причиной хронического дискомфорта при глотании и болевых ощущений.

Еще одно важное условие комфорта для горла — молчание. Оно позволяет голосовым связкам восстановиться быстрее, предотвращает их дополнительное травмирование. Желательно на период выздоровления свести разговоры к минимуму, стараться не говорить даже шепотом.

Условие четвертое: полоскание

Регулярные полоскания помогают очистить слизистую от болезнетворных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, смыть воспалительное отделяемое и налет. Для полоскания можно использовать отвары трав (ромашки, шалфея, календулы, бузины, череды, липы) или содовый раствор.

Условие пятое: глотание

Глотать, когда болит горло, больно. Но необходимо! Глотательные движения способствуют очищению слизистой горла от микробов и загрязнений. Кстати, отчасти поэтому при больном горле так полезны таблетки для рассасывания: они способствуют учащению глотательных движений. Кроме того, в их состав входят разнообразные активные компоненты, способствующие восстановлению слизистой. Для облегчения боли в горле хорошо себя зарекомендовал Шалфей в таблетках для рассасывания от Натур Продукт. Этот комбинированный препарат на основе растительного сухого экстракта и эссенциального масла шалфея оказывает противовоспалительное, противомикробное и отхаркивающее действие, а также обладает вяжущими свойствами*. Шалфей таблетки для рассасывания от Натур продукт имеет растительный состав с небольшим количеством побочных эффектов*,**. Производятся в Европе в соответствии с международными стандартами качества производства*.

Условие шестое: консультация врача

Чаще всего с болью в горле можно справиться «своими силами», не прибегая к врачебной помощи. Но без осмотра и консультации специалиста не обойтись, если:

- боль не стихает в течение нескольких дней;

- боль настолько сильная, что невозможно глотать даже слюну;

- боль сопровождается подъемом температуры выше 39°С;

- боль сопровождается тошнотой, рвотой, судорогами, болью в животе или головной болью;

- в области шеи или на других участках тела увеличились лимфоузлы;

- на миндалинах виден гнойный налет; 



- появилась одышка, дыхание затруднено;

- развился отек лица, шеи.

Эти симптомы указывают на развитие опасных осложнений заболевания, которые требуют срочного дополнительного обследования больного и его специального лечения.

* инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Шалфей таблетки для рассасывания

** Аллергические реакции – согласно инструкции по медицинскому применению

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