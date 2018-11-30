Образование/Карьера

3 декабря в Институте Пушкина начнется финал XVI Международной олимпиады по русскому языку для школьников зарубежных стран. В Москве соберутся 128 ребят из 33 стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

На открытии Олимпиады школьников будут приветствовать представители посольств зарубежных стран в России. Участники Олимпиады примут участие в открытии выставки в Институте Пушкина «Тургенев: французская жизнь русского романа».

«Тургенев, оставаясь истинно национальным самобытным писателем, первым познакомил зарубежную публику с произведениями современных ему отечественных авторов и одновременно открыл России европейских литераторов, – говорит ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая. – Для нас очень важно, что дети из разных стран, которые читают русских писателей в оригинале, на выставке в Институте Пушкина узнают о роли Тургенева как культурного посланника России в Европе. Финалисты олимпиады – современные культурные посланники. Эти ребята открывают нам многообразие своих стран и в то же время распространяют знания о русской культуре и языке по всему миру».

Институт Пушкина проводит Международную олимпиаду по русскому языку для зарубежных школьников вот уже более 45 лет. С 2016 года отборочный тур проводится в онлайн-формате на портале «Образование на русском». Принять участие в отборочном туре может участие любой школьник, знающий или изучающий русский язык. В 2018 году для участия в олимпиаде на портале «Образование на русском» зарегистрировалось 1640 детей.

В течение недели финалисты олимпиады будут бороться за звание победителей: демонстрировать знания письменного и устного русского языка, страноведения России. Большой популярностью среди ребят пользуются конкурсы чтецов и ораторов. Кроме того, организаторы подготовили для зарубежных школьников интересную культурно-познавательную программу.

7 декабря состоится торжественное закрытие XVI Международной олимпиады по русскому языку для школьников зарубежных стран, на котором назовут 10 абсолютных победителей олимпиады. Эти ребята получат право на бесплатное обучение в российском вузе по направлениям «филология» или «лингвистика».

XVI Международная олимпиада по русскому языку для школьников зарубежных стран проводится Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина под эгидой Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) при поддержке Министерства просвещения РФ и Россотрудничества.

Торжественное открытие Олимпиады – 11:00, актовый зал Институт Пушкина (3 этаж)

Торжественное открытие выставки «Тургенев: французская жизнь русского романа» – 12:30, холл перед актовым залом (3 этаж)

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