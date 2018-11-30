Московская сцена

Впервые в Россию в рамках всемирного гастрольного тура приедет легендарное шоу Blue Man Group. Премьера состоится 20 ноября в Санкт-Петербурге, далее блюмены отправятся в Москву (28 ноября – 9 декабря, "Лужники") и Екатеринбург.

Blue Man Group – международная компания, работающая в сфере живых развлечений. Более всего известна благодаря новаторским шоу, которые виртуозно соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии. Первое шоу Blue Man Group дебютировало в Нью-Йорке в 1991 году. Сегодня стационарные шоу Blue Man Group можно увидеть в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Бостоне, Чикаго, Орландо и Берлине, а гастрольное шоу Blue Man Group World Tour путешествует по всему миру. Blue Man Group выступает около 3600 раз в год, их шоу с 1991 года посмотрели более 35 миллионов человек. Группа была номинирована на премию Grammy.

Главные исполнители шоу – три блюмена, любопытных синих лысых персонажа, которые взаимодействуют с публикой исключительно мимикой и языком тела, посредством музыки, движения и цвета. Во время шоу блюменов поддерживает группа, состоящая из четырех музыкантов.

Главные вопросы

Что это такое?

Blue Man Group – международная компания, работающая в сфере живых развлечений. Более всего известна благодаря новаторским шоу, которые виртуозно соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии. Компания была создана в Нью-Йорке тремя друзьями – Крисом Винком, Филом Стэнтоном и Мэттом Голдманом. Первое шоу Blue Man Group дебютировало в 1991 году.

Сегодня стационарные шоу Blue Man Group можно увидеть в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Бостоне, Чикаго, Орландо и Берлине, а гастрольное шоу Blue Man Group World Tour путешествует по всему миру. Blue Man Group выступает около 3600 раз в год, их шоу с 1991 года посмотрели

более 35 миллионов человек. Группа была номинирована на премию Grammy.

Почему об этом надо знать?

Просто потому что Blue Man Group – легендарное шоу, и оно впервые приезжает в Россию. Премьера состоится 20 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Хорошо. И чем же так примечательно это шоу?

Вопрос, скорее, в том, о чем оно, что пытается донести, и как зрители будут чувствовать себя во время происходящего. Из калейдоскопа искусства, музыки, юмора и современных технологий рождается незабываемый гимн единения людей. Шоу воздействует на все чувства сразу,

вовлекает зрителя и его внутреннего ребенка в то, что творится в зрительном зале. В центре событий – три блюмена, любопытных синих лысых персонажа, которые взаимодействуют с публикой исключительно мимикой и языком тела, посредством музыки, движения и цвета.

А кто такие "блюмены"? И откуда они берутся?

Блюмены – главные персонажи шоу с синими лысыми головами. Иные, но не пришельцы; умело вызывающие смех, но не клоуны; безмолвные, но не мимы; ударники, но не музыканты. Blue Man Group регулярно проводит кастинги потенциальных блюменов, где ищет выдающихся физических актеров с прекрасным чувством ритма и музыкальными задатками.

Во время шоу блюменов поддерживает группа, состоящая из четыре музыкантов.

Мне где-то уже попадались их афиши или постеры, наверное, в одном из городов, где у них стационарные шоу. Чем будет отличаться то шоу, которое приедет в Россию?

Это будет тот же самый Blue Man Group, но в своем гастрольном исполнении. Более того, в России шоу впервые будет выступать уже только на спортивных аренах, а не в театральных залах. Само шоу, его элементы постоянно меняются и обновляются – появляются новые истории и

музыка, создаются новые музыкальные инструменты, вводятся современные технологии. Очередной раунд обновлений пройдет в Монреале летом 2018 года.

МСА "Лужники"

28.11 — 09.12

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