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Персона

Cостоялась свадьба Квентина Тарантино

Фото: © Стоп-кадр из фильма «Дестини включает радио»

Квентин Тарантино

Cостоялась свадьба Квентина Тарантино

ИА «РОСБАЛТ» 30 ноября 2018г., 08:33

Спутницей жизни известного режиссера стала Даниэлла Пик

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55-летний режиссер Квентин Тарантино впервые в жизни женился. Его избранницей стала 35-летняя израильская певица Даниэлле Пик.

Свадьба прошла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Тарантино познакомился с Пик в 2009 году. Пара обручилась в июне 2017 года. Режиссер ранее никогда не был женат.

Широкой публике Тарантино известен благодаря фильмам «Криминальное чтиво», «Джеки Браун», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».

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