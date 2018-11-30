55-летний режиссер Квентин Тарантино впервые в жизни женился. Его избранницей стала 35-летняя израильская певица Даниэлле Пик.

Свадьба прошла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Тарантино познакомился с Пик в 2009 году. Пара обручилась в июне 2017 года. Режиссер ранее никогда не был женат.

Широкой публике Тарантино известен благодаря фильмам «Криминальное чтиво», «Джеки Браун», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».

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