версия для печати
Персона
Cостоялась свадьба Квентина Тарантино
Спутницей жизни известного режиссера стала Даниэлла Пик.
55-летний режиссер Квентин Тарантино впервые в жизни женился. Его избранницей стала 35-летняя израильская певица Даниэлле Пик.
Свадьба прошла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Тарантино познакомился с Пик в 2009 году. Пара обручилась в июне 2017 года. Режиссер ранее никогда не был женат.
Широкой публике Тарантино известен благодаря фильмам «Криминальное чтиво», «Джеки Браун», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка»..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.