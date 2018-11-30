Бесплатная детская школа экскурсоводов-экологов для всех желающих откроется в лесопарке "Кусково" 5 декабря. Дети в возрасте от 12 лет смогут посещать интерактивные тематические лекции, мастер-классы и практические занятия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Специалисты Мосприроды будут знакомить московских школьников с разнообразием и природными особенностями растительного и животного мира Москвы, обучать навыкам практической экскурсионной работы, ораторскому искусству, рассказывать об экологических проблемах современности", – говорится в сообщении.

Занятия будут проходить с декабря по май по четвергам с 15:00 до 16:00. Первое ознакомительное занятие пройдет 5 декабря в 15:00.

Как отмечается, зимой дети будут осваивать теорию экскурсионного дела, ораторское искусство, техники удержания интереса аудитории, а в весенний период начнется практическая часть.

"Экоэкскурсовод – это своего рода проводник, который открывает тайны природы Москвы. Он точно знает, в каком парке растет краснокнижный ландыш, где гнездится пустельга и когда лучше всего слышны соловьиные трели", – приводятся на портале сообщение пресс-службы Мосприроды.

После прохождения курса запланирован практический экзамен, а также вручение диплома. Занятия будут проходить в экоцентре по адресу: улица 3-я Музейная, дом 40, строение 1.

Ранее сообщалось, что в Вешняках отремонтируют детскую школу искусств "Кусково". По словам главы комитета Валерия Леонова, Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для проведения капитального ремонта фасадов школы. Здание расположено на аллее Жемчуговой на востоке столицы.

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