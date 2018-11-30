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Политика

Резолюция США по России принята

Фото: © СС0

Резолюция США по России принята

ИА «РОСБАЛТ» 30 ноября 2018г., 09:03

Сенаторы считают, что"провокационные действия" по отношению к Украине имели место со стороны РФ

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Сенат в четверг вечером одобрил резолюцию, осуждающую «провокационные действия» России против Украины. Сенат единогласно одобрил резолюцию, предложенную республиканцем Роном Джонсом и демократом Крисом Мерфи.
 
«Сегодня Сенат принял меры и направил четкий сигнал Путину, что мы не будем терпеть агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил», — заявил Мерфи.
 
Резолюция «решительно осуждает» действия России и призывает страну освободить членов экипажа задержанных Россией украинских судов. В ней также содержится предупреждение России, что конфронтация у берегов Крымского полуострова «дестабилизирует» регион и «ведет к дальнейшей эскалации напряженности».
 
В принятой резолюции сенат «призывает членов международного сообщества объединиться в оппозиции к действиям правительства РФ в Керченском проливе, поскольку они нарушают основополагающие принципы международного права, затрагивающие все государства».
 
Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь.

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