ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) запустил в Москве тематический «детский» паркон. Об этом 29 ноября сообщил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.



«Забота о безопасности пешеходов является одним из приоритетных направлений ЦОДД как самых уязвимых участников дорожного движения. Мы строим больше регулируемых пешеходных переходов, делаем подсветки пешеходных переходов, укладываем лежачие полицейские, снижаем скорость рядом со школами и детскими садами, но должно быть также место для какой-то социальной пропаганды, и одним из таких направлений мы сделали «детский» паркон. Это мобильный комплекс фотовидеофиксации, который будет двигаться рядом со школами и детскими садами, преимущественно рядом с теми, где были зафиксированы ДТП с участием детей. Раз в несколько недель мы будем школу и маршрут движения паркона менять», - сказал Егор Чернов.



Он также пояснил, что на одной стороне «детского» паркона написано «Водитель, пропусти пешехода!» и «Осторожно! Дети на дороге!».

«Мы надеемся таким образом привлечь внимание водителей к самым уязвимым и маленьким участникам дорожного движения и таким образом повысить безопасность», - отметил Егор Чернов.



Согласно материалам пресс-службы ЦОДД, благодаря усилиям городских структур за последние 10 лет аварийность на дорогах Москвы сократилась более чем в два раза.



«Тем не менее аккуратное и безопасное вождение пока не стало принятым стандартом на дорогах столицы. Количество пострадавших в авариях, связанных с наездами на пешеходов увеличилось на 3%, а погибших - на 2,8% за 10 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самих же ДТП стало меньше почти на 2%. Основная причина ДТП - превышение скоростного режима», - отмечается в CМИ.



В ближайшее время появится еще один такой же мобильный комплекс фотовидеофиксации. Всего их будет два в Москве. Тематические автомобили будут курсировать по маршруту вблизи учебных заведений, где по статистике ГИБДД, происходили аварии с участием детей.



«Детский» паркон будет курсировать около школ: №1231 (ЦАО), №1347 (ЗАО), №2094 (ВАО), №1236 (СВАО), №1285 (СЗАО).

.