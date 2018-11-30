29 ноября на стадионе Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия) в матче пятого тура Лиги Европы российский "Зенит" сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 1:0.

Обзор матча ЛЕ 2018/19 "Зенит" – "Копенгаген"

Победный гол был забит на 59-й минуте игры. Отличился словенский хавбэк Роберт Мак. Так, Ерохин отдал пас на левый край, Кузяев качнул защитника и сделал скидку под удар Маку, которой затем с радиуса штрафной — мяч после рикошета влетел в сетку.

"Зенит" – "Копенгаген", счет 1:0. ВИДЕО голов

Лига Европы. Группа "C". 5-й тур. "Зенит" – "Копенгаген" – 1:0

Голы: 59' 1:0 Роберт Мак.

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