версия для печати
Cпорт
Футбол:Команда "Зенит" выиграла у команды "Копенгаген"
Со счетом 1:0 завершилась игра команд "Зенит" и "Копенгаген".
29 ноября на стадионе Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия) в матче пятого тура Лиги Европы российский "Зенит" сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 1:0.
Обзор матча ЛЕ 2018/19 "Зенит" – "Копенгаген"
Победный гол был забит на 59-й минуте игры. Отличился словенский хавбэк Роберт Мак. Так, Ерохин отдал пас на левый край, Кузяев качнул защитника и сделал скидку под удар Маку, которой затем с радиуса штрафной — мяч после рикошета влетел в сетку.
"Зенит" – "Копенгаген", счет 1:0. ВИДЕО голов
Лига Европы. Группа "C". 5-й тур. "Зенит" – "Копенгаген" – 1:0
Голы: 59' 1:0 Роберт Мак..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.