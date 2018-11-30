Здесь интересно

В этом году Польша отмечает 100-летие восстановления польского государства, а Польский культурный центр в Москве – 30-летие своего создания. В честь юбилеев в столице пройдут 30 событий, знаменующих культурные связи Польши и России.

Начнется фестиваль литературной программой. В рамках крупнейшей книжной ярмарки Non/Fiction 1-2 декабря будут представлены издания современной польской литературы на русском языке, пройдут презентации исторических проектов.

3 декабря в РГГУ пройдет семинар, посвященный поэту Збигневу Херберту.

Вечер 4 декабря в Музее ГУЛАГа будет посвящен воспоминаниям о художнике и писателе Юзефе Чапском. О его жизни и творчестве расскажут биограф Анджей Франашек, главный редактор журнала "Новая Польша" Петр Митцнер, а также поэт и переводчик Анастасия Векшина.

Вторую волну фестиваля можно назвать театральной. 1-2 декабря в Театре на Покровке будут читать польские пьесы в рамках проекта Femina Assoluta. На фестивале NET покажут две польских постановки: 9 декабря – рэп-читку книги Дороты Масловской "Другие люди" (с участием автора, режиссер Войтек Урбанский), 12 декабря – спектакль Марты Гурницкой "Гимн любви".

11 декабря в Электротеатре Станиславский свою книгу "История польского театра" представит известный театровед Дариуш Косинский.

14-17 декабря Иван Вырыпаев представит свой спектакль "Иранская конференция", который он поставил в Драматическом Театре Варшавы (ранее в Москве эту пьесу показывали только в виде читок).

Говоря о польской культуре, невозможной обойти и польский кинематограф. 6 декабря в ПКЦ зрители смогут увидеть документальный фильм Ксении и Кирилла Сахарновых "Наталья Горбаневская: Я не героиня". В рамках кинолектория "Советское искусство 50-70-х гг. в европейском контексте. Я могу говорить" в кинозале Государственного Института Искусствознания состоятся показы фильмов:"Канал" Анджея Вайды (12 декабря) и "Последний день лета" Тадеуша Конвицкого (19 декабря).

В музыкальной программе фестиваля:

– Органный концерт Марека Стефаньского в Кафедральном соборе на Малой Грузинской (5 декабря);

– Концерт Capella Cracoviensis в Зале Чайковского и Петра Андершевского в Консерватории (17 декабря);

– Концерт Capella Cracoviensis в Кафедральном Соборе (18 декабря).

Официальная программа 30-летия ПКЦ:

– Конференция "Перекресток Россия – Польша. Островки диалога" (с участием выдающихся деятелей культуры обеих стран: Ивана Вырыпаева,

Кшиштофа Занусси и др.) – 18 декабря.

– Семинар "Мицкевич–2018" в музее "Русский Парнас" – 18 декабря.

– Фотовыставка "Однофамильцы" (официальная презентация – 18 декабря, открытие – 20 декабря).

Подробнее обо всех мероприятиях Фестиваля польской культуры 30/100 можно узнать по ссылке.

01.12

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