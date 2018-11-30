Личный бюджет

По восточному календарю, новый 2019 год – год Желтой Земляной Свиньи. В связи с этим россияне стали активно скупать мини-пигов: спрос на них заметно вырос накануне праздников. Об этом сообщили в "Клубе любителей хрюш".

"На нашем сайте в разделе объявлений заводчики периодически оставляют информацию о продаже малышей, поэтому мы знакомы со многими заводчиками. И можем сказать, что цены выросли – где-то с 25 до 45 тысяч рублей. Спрос повышенный, и связано это, разумеется, с наступлением года Свиньи", – передает Агентство "Москва" сообщение клуба.

Информацию о вспышке популярности мини-пигов подтвердили и в "Клубе любителей свиней".

"Все хотят сейчас на них заработать, Устраивают шоу, покупают свиней для фотосессии, но забывают изучить полную информацию о них.

Например, что мини-пиг может вырасти и набрать 100 килограммов, и он все равно останется мини-пигом. После Нового года будет просто ужас: их начнут выкидывать, перепродавать, отдавать бесплатно. В нашей группе уже есть отказники", – заявили в клубе.

Чтобы не попасть на мошенников и купить настоящего мини-пига, нужно обращаться к проверенным заводчикам. Важно оценить родителей детеныша, его взрослых братьев и сестер, хотя все равно гарантии карликовости не бывает, добавили специалисты.

30 ноября состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Нового 2019 года. Дед Мороз из Великого Устюга расскажет о подготовке к торжеству. Астролог и телеведущая Василиса Володина даст рекомендации, как и в чем встречать Желтую Свинью.

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