Курс доллара США расчетами «на завтра» в начале сегодняшних торгов на Московской бирже к 10:00 мск прибавил 23 копейки к предыдущему закрытию и достиг 66,4425 рубля. При этом курс евро к 10:01 мск поднялся на 25,5 копейки до 75,6550 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу на торгах в Азии нефть эталонной марки Brent подорожала на 1,68%.

«Баррель нефти опять стоит больше $60. С открытия Московской биржи рублевые пары должны отреагировать снижением по подорожание нефти.

Рост будет сдержанным, поскольку Сенат США принял резолюцию о вине России в агрессии против Украины», — говорится в обзоре эксперта. По его словам, «за четверг значительно увеличилось число желающих (крупные игроки — юридические лица) продать фьючерс на пару

доллар/рубль». «При этом при увеличении продавцов, количество контрактов, наоборот, снизилось на 122,6 тыс. (минус 9%) по отношению к предыдущему дню до 1,238 млн. Видимо, одни открывали короткие позиции, а другие фиксировали прибыль», — предполагает Антонов.

На его взгляд, «если нефть продолжит дорожать на торгах в Азии, курс доллара сохранит нисходящее движение до 65,85 руб.». «А при текущих ценах на нефть стоит ожидать консолидации на уровне 66,21 руб. или коррекции в район 66,55 руб. По паре евро/рубль поддержка расположена на уровне 74,85 руб. На фоне растущей нефти евро будет торговаться на отметке 75 руб.», — прогнозирует аналитик.

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