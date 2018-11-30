версия для печати

Мода/Шоппинг

Разноцветными стали витрины московских магазинов

Разноцветными стали витрины московских магазинов

M24.ru 30 ноября 2018г., 11:23

Сотрудники сферы услуг оформляют витрины столичных магазинов праздничными гирляндами

.

Москва погружается в атмосферу Нового года. Столичные магазины меняют оформление в преддверии самого прибыльного периода в году.

Москвичи, в свою очередь, готовятся раскошелиться.

По мнению психологов, ожидание праздника способно расщедрить даже самых экономных покупателей. Чтобы деньги из семейного бюджета после праздников не сдуло, психологи советуют не брать в магазин сумму большую, чем отложена на шоппинг.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Мода/Шоппинг»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   