Мода/Шоппинг

Москва погружается в атмосферу Нового года. Столичные магазины меняют оформление в преддверии самого прибыльного периода в году.

Москвичи, в свою очередь, готовятся раскошелиться.

По мнению психологов, ожидание праздника способно расщедрить даже самых экономных покупателей. Чтобы деньги из семейного бюджета после праздников не сдуло, психологи советуют не брать в магазин сумму большую, чем отложена на шоппинг.

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