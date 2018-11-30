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Мода/Шоппинг
Разноцветными стали витрины московских магазинов
Сотрудники сферы услуг оформляют витрины столичных магазинов праздничными гирляндами.
Москва погружается в атмосферу Нового года. Столичные магазины меняют оформление в преддверии самого прибыльного периода в году.
Москвичи, в свою очередь, готовятся раскошелиться.
По мнению психологов, ожидание праздника способно расщедрить даже самых экономных покупателей. Чтобы деньги из семейного бюджета после праздников не сдуло, психологи советуют не брать в магазин сумму большую, чем отложена на шоппинг..
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