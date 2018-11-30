Всем российским мужчинам в возрасте 16—60 лет закрыли въезд на Украину. Об этом сообщил на совещании у президента Петра Порошенко глава Госпогранслужбы страны Петр Цигикал.

Запрет введен после событий в Керченском проливе и начала действия военного положения в ряде украинских областей.

25 ноября ФСБ РФ силой остановила при попытке пройти в Азовское море три корабля Военно-морских сил Украины. Моряков арестовали на два месяца по уголовному делу.

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