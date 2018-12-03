Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе Совета при главе государства по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ).

В состав СПЧ вошел 51 человек. Председателем СПЧ остался Михаил Федотов, его замом — руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров.

Впервые в состав СПЧ включены первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, режиссер Александр Сокуров, сооснователь движения «Архнадзор» Константин Михайлов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева,

директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов, глава СЖР Владимир Соловьев.

Ответственным секретарем СПЧ стала руководитель московского отделения организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора, ранее возглавлявшая комиссию СПЧ по социальным правам.

.