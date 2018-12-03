Происшествия

Первый после аварии ракеты "Союз-ФГ" корабль "Союз МС-11" с экипажем стартовал с космодрома Байконур.

Стыковка с МКС должна состояться в 20:36. В полет отправились российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн. Дублирующий состав – космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

Экипаж проведет на станции 194 суток. Чтобы не оставлять МКС необитаемой, старт назначили раньше срока. Изначально его планировали на 20-е числа декабря, после возвращения "Союза МС-09" с находящимся на станции экипажем.

За время пересменки Кононенко должен будет выйти с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым в открытый космос, чтобы обследовать внешнюю поверхность корабля "Союз МС-09". 30 августа в нем обнаружили отверстие.

Предыдущий запуск 11 октября завершился аварией. Боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя.

Экипажу удалось спастись. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг приземлились менее чем через 20 минут после старта. Оказалось, что инцидент случился из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке пакета

ракеты на Байконуре. Дефектный датчик не подал необходимый сигнал. После аварии состоялись три старта ракет с аналогичной системой разделения ступеней.

Летчик-космонавт Михаил Корниенко отметил, что экипажу повезло, поскольку авария случилась, когда работала вторая ступень. Если бы третья ступень не сработала, ситуация была бы гораздо хуже, пояснил он.

.