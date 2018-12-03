Московский зоопарк организовал для детей и взрослых возможность общения с Дедом Морозом. Новогодняя почта позволит отправить письмо со своими желаниями в резиденцию Деда Мороза. Специальный ящик для приема новогодних писем установлен у входа в Дом Клюева на старой территории зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП "Почта России"

Волшебная почта в Московском зоопарке начала работать 1 декабря. Специально на ее открытие из Великого Устюга приехал главный волшебник страны – Дед Мороз. В первый же день работы почты более 600 москвичей и гостей столицы отправили свои послания.

Письма с пожеланиями, новогодние поздравления родным и любимым может написать любой желающий. В Доме Клюева, на старой территории зоопарка, оборудована специальная комната, где всем посетителям помогут правильно оформить почтовый адрес новогодней резиденции,

чтобы письма гарантированно дошли адресату.

Новогодняя почта будет работать до 14 января. Все письма будут отправлены лично Деду Морозу. Доставку корреспонденции осуществляет Почта России – логистический партнер Московского зоопарка, с его помощью новогодний волшебник получит все письма точно в срок.

Также до 31 декабря Почта Деда Мороза работает в центральном отделении Почты России в Москве на ул. Мясницкой, 26. Письма из специального праздничного ящика ежедневно отправляются в Великий Устюг.



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