Брелки "Тройка" с новогодним дизайном появились в продаже. Приобрести их можно в сувенирных витринах на стойках "Живое общение" и магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Они вышли тиражом две тысячи экземпляров. Стоимость составляет 300 рублей. На сувенирах на голубом фоне изображены пингвины, украшенная елка с гирляндой и сани.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в конце декабря в кассах метро также появятся карты "Тройка" с аналогичным праздничным дизайном.

Ранее сообщалось, что карты "Тройка" с возможностью подключаться к Wi-Fi в метро без просмотра рекламы на протяжении трех месяцев получат первые абоненты мобильного оператора Tele2.

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