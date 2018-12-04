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Московская жизнь

Третьяковская галерея готова к приему большего количества посетителей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Третьяковская галерея готова к приему большего количества посетителей

M24.ru 04 декабря 2018г., 08:44

Руководство галереи предлагает организовать бесплатное чаепитие для ожидающих своей очереди посетителей

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Глава Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что музей может вернуться к бесплатной раздаче чая и кофе посетителям, стоящим в очередях во время холодов.

По ее словам, подобная практика использовалась ранее, когда были "самые страшные очереди". "Сейчас очереди в нашу галерею уже не такие длинные и большие, хотя была очередь на Куинджи. Теперь стало холодно, будем думать", — сказала Трегулова.

Директор Третьяковки отметила, что руководство также разрешило находиться в залах большему числу посетителей, чем положено, чтобы сократить очереди в галерею.

Трегулова также предложила желающим посетить популярные выставки покупать билеты заранее по интернету или бронировать их предварительно.

25 ноября более 6 тысяч человек зафиксировали в очереди на выставку русского художника-пейзажиста Архипа Куинджи в бесплатный день ее работы.

В 2019 году в Третьяковке покажут почти 100 произведений норвежского художника Эдварда Мунка, в том числе вариант известнейшей работы "Крик".

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