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Политика

Москва готовится к визиту Николаса Мадуро

Фото: AP/Pool Photo/Yuri Kadobnov

Москва готовится к визиту Николаса Мадуро

M24.ru 04 декабря 2018г., 08:47

Укрепление дипломатических связей является основной причиной предстоящего визита президента Венесуэлы в российскую столицу

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вылетает в Россию, где рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным.

В видеообращении, опубликованном в Twitter, Мадуро заявил, что едет в Россию "для укрепления дипломатических отношений".

"Завтра у меня будет очень серьезная и важная встреча с президентом России Владимиром Путиным", – сказал глава Венесуэлы.

В предыдущий раз Мадуро посетил Россию с визитом в октябре 2017 года. Ранее глава Венесуэлы заявил, что считает РФ своим главным партнером.

3 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и главы США Дональда Трампа могла бы состояться на саммите G20 в Японии в июне 2019 года.

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