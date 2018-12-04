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Политика

США предлагают дискуссию глав МИД стран НАТО

Фото: © СС0 Public Domain

Эмблема Государственного департамента США

США предлагают дискуссию глав МИД стран НАТО

ИА «РОСБАЛТ» 04 декабря 2018г., 08:54

Представители американской власти признали необходимость диалога по вопросу ДРСМД

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США рассчитывают на подробную дискуссию по судьбе договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе 4—5 декабря. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник госдепартамента журналистам во вторник на борту самолета госсекретаря США по пути в Бельгию.
 
«Мы намерены вовлечь наших союзников в тесную дискуссию в следующие полтора дня по договору о РСМД. Мы уже несколько дней ведем обсуждения с европейскими союзниками по договору о РСМД», — сказал он.
 
По словам дипломата, США будут опираться на «жесткие формулировки» летней декларации НАТО по этому вопросу и работать с союзниками, чтобы обрисовать совместный подход к проблеме «российского несоблюдения ДРСМД».
 
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и пообещал, что страна выйдет из договора и будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности.

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Москва-Инфо
   