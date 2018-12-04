Курс доллара США расчетами «на завтра» в начале сегодняшних торгов на Московской бирже к 10:00 мск потерял 5 копеек к предыдущему закрытию и составил 66,4750 рубля. При этом курс евро к этому времени поднялся на 24 копейки до 75,6650 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, во вторник баррель нефти эталонной марки Brent в моменте стоил в ходе торгов в Азии $62,34 (плюс 0,86%). «Рост котировок поддерживают ожидания, что на саммите ОПЕК 6 декабря будет принято положительное решение о сокращении добычи нефти. Нефтяной рынок заменил налоговый период и сейчас выступает хорошей поддержкой для рубля», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «на глобальном рынке Форекс доллар торгуется ко всем основным валютам в минусе». «Для меня это означает, что рублевые пары откроются снижением. Укрепление рубля будет незначительным, поскольку цена на нефть остается ниже вчерашнего максимума», — полагает Антонов.

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