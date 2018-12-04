У Александра Кокорина и Павла Мамаева было достаточно времени, чтобы подумать о своем поведении и сделать соответствующие выводы.

Такое мнение высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

"Им надо сначала разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном", – сказал он в интервью СМИ.

Черчесов также отметил, что скандал с участием футболистов получил резонанс во многом из-за личностей его участников. Главный тренер сборной также выразил надежду, что в ближайшее время "под неприятной ситуацией поскорее подведут черту".

В начале октября футболисты Мамаев и Кокорин стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По факту произошедшего столичная полиция завела три уголовных дела: два − по статье "Побои" и одно − о хулиганстве по предварительному сговору. 11 октября Тверской суд Москвы арестовал фигурантов до 8 декабря. Адвокаты обвиняемых не согласны с таким решением и неоднократно просили суд выпустить их подзащитных под залог. На этой неделе будет решаться вопрос о продлении им меры пресечения.

30 ноября стало известно, что президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на арест полузащитника "Краснодара" и нападающего "Зенита".

В начале декабря в СМИ появилась информация о новых подробностях в деле Мамаева. По некоторым данным, драка, из-за которой футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин угодили за решетку, случилась из-за женщины. Алана Мамаева обвинила мужа в измене. По ее словам, именно любовница – некая модель из Вильнюса – спровоцировала один из двух злополучных конфликтов утром 8 октября.

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