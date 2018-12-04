Автомагистраль

Ряд центральных улиц Москвы перекроют с 29 декабря по 2 января. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель

Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Владимир Черников.

По его словам, ограничения вводятся из-за проведения новогодних мероприятий.

«Мы понимаем полностью ситуацию по центру, и мы понимаем, что с 29 декабря по 2 января у нас и перекрытие будет в центре улиц - это по отдельному сценарию, весь центр станет праздничной зоной. Но огромное число мероприятий будет и на других городских площадках. Мы оставляем тренд на то, что Москва не только центр. Праздник будет и для проживающих на окраине», - сказал Владимир Черников.

Он также добавил, что возможно перекрытие коснется и Тверской улицы.

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