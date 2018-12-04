Автомагистраль

Новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы вводятся с 15 декабря в Москве. Цены поменяются на 5% парковочных мест в городе. Изменения произойдут внутри Садового кольца и еще на нескольких улицах в пределах ТТК.

Как пояснили в департаменте транспорта, изменения разработаны исходя из загруженности улиц. В ведомстве сообщили, что были вынуждены подойти более детально к регулированию тарифов и правил и изменить работу городского парковочного пространства, опираясь на экспертные исследования и просьбы жителей.

Минимальная стоимость парковки на улицах между Садовым и Бульварным кольцами составит 80 рублей в час. На более загруженных улицах Садового кольца будет парковка с дифференцированным тарифом – 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час, передает ТАСС. Цена изменится только днем с 8:00 до 21:00, ночью тариф остается прежним.

Отмечается, что только на 1,9% улиц города установят максимальный тариф в 380 рублей. Это улицы возле "Москва-Сити", Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная и Романов переулок.

Также на этих улицах парковка в воскресенье станет платной. Для резидентов ничего не меняется. Для жителей центральных районов города организуют 76 мест, доступных только для резидентов.

При этом между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранится.

Ранее в столице изменили правила оплаты парковки в мобильном приложении "Парковки Москвы". Водители смогут самостоятельно исправить ошибки, которые они допустили при оплате.

Благодаря изменениям, автомобилисты смогут доплатить за парковку до конца дня, если забыли это сделать. До сих пор, если оплаченное время закончилось, а автомобилист забыл его продлить, его штрафовали за неоплаченную стоянку.

Кроме того, нередки случаи, когда водители указывали не тот номер парковки и оплачивали неверную сумму. Если пользователь приложения "Парковки Москвы" зарегистрировал в сервисе несколько автомобилей, он может по ошибке оплатить стоянку другой машины. Теперь это также можно исправить до конца текущего дня.

Функции станут доступными в мобильном приложении парковок до апреля 2019 года.

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