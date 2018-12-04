Происшествия

Пожарным поступили сведения о задымлении в бизнес-центре "Эрмитаж Плаза".

Инцидент произошел по адресу: улица Краснопролетарская, дом 4/2. Более 1,5 тысячи человек эвакуировано.

На месте работали экстренные службы и пожарные. "Признаков пожара или возгорания не обнаружено", – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Спасатели проверяли перекрытия здания с помощью тепловизора.

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