Личный бюджет

Роструд напомнил россиянам о длинной рабочей неделе накануне Нового года. Она будет шестидневной, чтобы не прерывать новогодние каникулы.

"Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря. Соответственно, последняя рабочая неделя в нынешнем году будет шестидневной", – сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Потом россиян ждут десятидневные новогодние выходные. Каникулы начнутся в воскресенье, 30 декабря 2018 года, и завершатся во вторник, 8 января 2019 года. Первый рабочий день в 2019 году будет в среду, 9 января 2019 года. При этом нерабочие дни 5 и 6 января, попадающие на период новогодних выходных, добавят к выходным в мае.

Осенью 2018 года Роструд утвердил производственный календарь на 2019 год. Согласно информации на сайте ведомства, в следующем году, кроме 5 и 6 января, перенесут и 23 февраля, а выходным станет 10 мая.

Таким образом, длинные выходные россиян ждут с 30 декабря по 8 января, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая и с 2 по 4 ноября. В ведомстве также отметили, что согласно Трудовому кодексу накануне праздничных дней рабочее время сокращается на один час.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые популярные направления, которые выбирают россияне на новогодние праздники. Ими стали Таиланд, Россия, ОАЭ, Турция и Европа. В ТОП-10 также вошли Доминикана, Вьетнам, Индия.

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