Готовим вкусно

Минздрав разрешил россиянам не ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь, но призвал не злоупотреблять алкоголем в праздничные дни.

"Если у человека нет заболевания, если это самый обычный, более-менее здоровый человек, он может есть все: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное. Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд,

поэтому должно быть все нарядно, празднично, вкусно и обильно", – сказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Ранее главный Дед Мороз страны призвал россиян загадывать в новогоднюю ночь добрые желания. Также он посоветовал не просить новых машин, квартир, потому что, по его словам, тот, кто загадывает на Новый год новую машину, встречает его в одиночестве, стоя на МКАД в пробке. Также волшебник пообещал, что во всех городах России в праздничную ночь выпадет снег.

Между тем, согласно опросу, в этом году россияне чаще всего просят у Деда Мороза благополучие, квартиры, увеличение заработной платы, а также гаджеты и спортивный инвентарь.

Около трети писем приходят от взрослых всех возрастов. Женщины просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Мужчины желают увеличения зарплаты, карьерного роста и новый автомобиль. Есть и те, кто мечтает о духовных ценностях – о благополучии для своих родных и мира на Земле.

.