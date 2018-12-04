Образование/Карьера

Госдума приняла в окончательном чтении закон о защите детей от опасной для жизни информации. Документ внесла на рассмотрение нижней палаты парламента заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Теперь ресурсы могут запрещать из-за "информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья". До этого запрет касался информации, "побуждающей" их к причинению вреда здоровью.

Владелец сайта обязан прекратить доступ к ресурсу незамедлительно, а провайдер – ограничить в случае бездействия владельца. Ранее это было необходимо сделать в течение суток. Расширяется и перечень запрещенной для распространения среди детей информации.

Эксперты утверждали, что такие незначительные изменения могут поставить под запрет обучение детей экстремальным видам спорта и единоборствам. Под угрозой и организация военно-патриотических игр. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец полагает, что документ написан очень "расплывчато".

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