Московская жизнь
На Арбатско-Покровскую линию вышел волонтёрский поезд
5 декабря из электродепо «Митино» на Арбатско-Покровскую линию московского метро вышел новый тематический состав «Поезд изменений: истории волонтёров». Он расскажет пассажирам метро о волонтёрском движении и его направлениях. Проект подготовлен совместно с исполнительной дирекцией Года добровольца (волонтёра) в России..
Контент и элементы дизайна тематического поезда стилизованы под популярный сейчас формат Instagram Stories. На внешней стороне состава и внутри вагонов расположены слоганы, хэштеги, фотографии и иллюстрации, посвященные волонтёрскому движению.
Каждая из десяти секций именного состава рассказывает пассажирам об отдельном направлении волонтёрского движения в России: медицинском, социальном, экологическом, инклюзивном, серебряном, волонтёрстве в чрезвычайных ситуациях, в сфере культуры и образования и других.
На стенах вагонов размещены интересные факты и истории из жизни добровольцев, а также представлены проекты, фотографии и цитаты волонтёров из разных городов и регионов страны. Кроме того, в каждом вагоне тематического поезда размещена подробная информация как стать волонтёром.
Новый тематический поезд, посвященный волонтёрскому движению, будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до мая 2019-го, за это время его смогут увидеть почти 1,3 миллиона пассажиров. Смелые решения в оформлении, современный дизайн и размещенные в вагонах истории людей привлекут внимание к самому важному и помогут просто, доступно и понятно рассказать о важности добрых дел в нашем мире.
Справочно:
Запуск тематических поездов, посвященных значимым датам и событиям, стал традицией для Московского метрополитена. Поезд, посвященный волонтёрскому движению и проведению Года добровольца (волонтёра) в России, – это уже двадцать второй именной состав, который вышел на линии столичного метро в 2018 году..
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