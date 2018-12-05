Контент и элементы дизайна тематического поезда стилизованы под популярный сейчас формат Instagram Stories. На внешней стороне состава и внутри вагонов расположены слоганы, хэштеги, фотографии и иллюстрации, посвященные волонтёрскому движению.

Каждая из десяти секций именного состава рассказывает пассажирам об отдельном направлении волонтёрского движения в России: медицинском, социальном, экологическом, инклюзивном, серебряном, волонтёрстве в чрезвычайных ситуациях, в сфере культуры и образования и других.

На стенах вагонов размещены интересные факты и истории из жизни добровольцев, а также представлены проекты, фотографии и цитаты волонтёров из разных городов и регионов страны. Кроме того, в каждом вагоне тематического поезда размещена подробная информация как стать волонтёром.

Новый тематический поезд, посвященный волонтёрскому движению, будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до мая 2019-го, за это время его смогут увидеть почти 1,3 миллиона пассажиров. Смелые решения в оформлении, современный дизайн и размещенные в вагонах истории людей привлекут внимание к самому важному и помогут просто, доступно и понятно рассказать о важности добрых дел в нашем мире.

Справочно:

Запуск тематических поездов, посвященных значимым датам и событиям, стал традицией для Московского метрополитена. Поезд, посвященный волонтёрскому движению и проведению Года добровольца (волонтёра) в России, – это уже двадцать второй именной состав, который вышел на линии столичного метро в 2018 году.

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