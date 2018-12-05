Автомагистраль

Движение транспорта на МКАД в районе 40-го км ограничено по 10 апреля 2019 года из-за строительства дороги. Об этом 5 декабря сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения в связи со строительством автомобильной дороги «МКАД - пос. Коммунарка - аэропорт Остафьево» действуют на МКАД в районе 40 км по 10 апреля 2019 года круглосуточно на пяти полосах с обустройством временного уширения», - отмечается в СМИ.



В указанном месте с 11 апреля по 20 июля 2019 года будут действовать ограничения на двух полосах с обустройством временного уширения.

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