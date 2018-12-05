Московская сцена

7–8 декабря в Музее Москвы пройдет ежегодная международная конференция, посвященная вопросам развития города и роли музея в нем.

7 декабря на открытии конференции состоится презентация Секции городских музеев России с участием председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, исполнительного директора Союза музеев России Ольги Граблевой и президента ICOM России Александра Шолохова.

Специальные гости конференции: директор музея Амстердама Юдикье Кирс, директор Европейской музейной академии Массимо Негри, заместитель директора Музея Ливерпуля Кейт Джонсон, ученый секретарь Международного комитета музеев городов мира (CAMOC) Елена Савич, бразильский художник, куратор Алекс Флемминг.

В фокусе – следующие вопросы:

Что такое городской музей, зачем он городу?



Как взаимодействует музей с социумом и формирует культурное пространство?



Каков современный город глазами культуролога, урбаниста, историка, социолога и горожанина?



Почему важны городские кросс-культурные проекты?



Как выявить и сохранить ключевые этапы городского развития?



Как работать с нематериальным наследием, коллективной памятью, частными историями и сохранять его?



К дискуссии приглашены эксперты из разных областей: музейщики, архитекторы, культурологи, историки, урбанисты, антропологи, кураторы, социологи, экономисты и художники.

В числе спикеров – Екатерина Проничева (Комитет по туризму города Москвы), Антон Белов (Музей современного искусства "Гараж"), Алиса Прудникова (ГЦСИ-РОСИЗО), Павел Трехлеб (Парк "Зарядье"), социолог Алексей Левинсон ("Левада-центр"), архитекторы Ярослав Ковальчук (Шанинка), Алексей Муратов (КБ "Стрелка"), Сергей Ситар (МАРШ), антрополог Илья Утехин (Европейский университет в Петербурге),

журналисты Фёкла Толстая и Анна Наринская, Михаил Алексеевский (Центр городской антропологии КБ "Стрелка"), Алексей Новиков (Habidatum), философ Елена Петровская, Евгения Кикодзе (Музей Москвы) и Александра Селиванова (Музей Москвы) и другие.

Вход свободный. Полная программа и регистрация доступны по ссылке.

Музей Москвы

07.12 — 08.12

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