«Разговор с Дмитрием Медведевым» пройдет в 11-й раз. В ходе встречи премьер по традиции подведет итоги текущего года и обозначит предстоящие задачи правительства на следующий.

Интервью начнется в полдень по московскому времени и будет транслироваться на телеканале «Россия-1», «Россия-24», RT и РБК. Кроме того, оно будет в прямом эфире в соцсетях правительства России — в аккаунте правительства «ВКонтакте» и на канале правительства на YouTube. Основные текстовые тезисы будут публиковаться в твиттер-аккаунте правительства РФ. В соцсетях можно будет отследить публикации, связанные с разговором премьера с журналистами, в том числе по хэштегу МедведевИнтервью.

В качестве интервьюеров выступят ведущие информационно-аналитических программ на федеральных телеканалах и впервые — представитель регионального телеканала. Федеральные телеканалы будут представлять Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев («Россия-1»), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК). Пятый участник теперь будет определяться на принципах ротации региональных телеканалов. В этот раз им станет лауреат премии «ТЭФИ Регион» в номинации «Интервьюер» Ирита Минина, автор программы «Лично знаком» на телеканале «Томское время».

Впервые подобный формат был опробован 24 декабря 2008 года, когда Медведев был президентом РФ. Тогда интервью транслировалось в записи.

Обычно такие беседы длятся порядка полутора часов.

Предыдущий разговор премьера с тележурналистами в прямом эфире состоялся 30 ноября 2017 года.

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