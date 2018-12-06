Соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией признано соответствующим Конституции РФ. Решение было принято Конституционным судом (КС) РФ. Оно окончательное и обжалованию не подлежит.

Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил КС проверить конституционность закона, ратифицирующего соглашение о границе с Чечней.

30 октября республиканский КС признал, что он был принят с нарушениями и должен быть отменен. Вопрос предлагалось решить с помощью референдума. Глава Ингушетии с данной позицией не согласился.

В КС РФ было отмечено, что заявление о неконституционности закона подали 10 депутатов парламента Ингушетии, и его достоверность «более никем сомнению не подвергалась». Также, по мнению судей, «нет оснований полагать, что он был принят с нарушениями».

Напомним, в конце сентября Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении административной границы между двумя республиками, которая не была официально определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов. 4 октября парламенты двух республик ратифицировали документ, а главы республик подписали законы о его утверждении. В Ингушетии отнеслись к этому крайне негативно, в столице республики проходили протесты.

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