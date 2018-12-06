Автомагистраль

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом и дать возможность коммунальной технике беспрепятственно расчистить дороги от снега.



"Сегодня весь день будут плотные заторы из-за снегопада, гололеда и плохой видимости. В течение дня и вечером пользоваться городским транспортом – так коммунальная техника быстрее расчистит дороги, а вы не потеряете время в пути", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что столичное метро, МЦК и наземный транспорт работают в штатном режиме.

Кроме того, на столичных дорогах в настоящий момент работают 17 экипажей "Дорожного патруля", они готовы помочь водителям с европротоколом и мелкими поломками, а также, в случае необходимости, могут отбуксировать застрявшие машины.

За минувшую ночь в Москве местами выпало до 6 сантиметров снега. Для уборки и зачистки города от снега на улицы вывели около 7000 единиц техники. Техника провела сплошное прометание улично-дорожной сети, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, дворовых территорий. Дороги обработали против гололедицы, снег вывозят на снегосплавные пункты. Помимо техники, городские территории убирают 55 тысяч рабочих ручной уборки.

По прогнозам синоптиков, к обеду снежный покров станет еще толще, поскольку снег продолжает падать. Температура воздуха будет варьироваться в районе 1 градуса ниже нуля. К вечеру четверга воздух может охладиться до -7...-5 градусов, по области похолодает до -10.

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