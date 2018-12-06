Происшествия

Более двух тысяч человек эвакуировали из подмосковного ТЦ "Мега-Химки" после ложного срабатывания дымовых датчиков.

"В одном из ресторанов на первом этаже торгового центра произошло ложное срабатывание дымовых датчиков", – уточнил собеседник агентства. Пока шла проверка, пришлось эвакуировать свыше двух тысяч сотрудников и посетителей ТЦ. Их попросили покинуть здание по громкой связи.

После проверки торговый центр возобновил работу.

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