Образование/Карьера

Оказание психологической помощи подросткам должно быть в каждой школе. По словам члена комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексея Кондратьева, общение с психологами должно быть обязательным для всех школьников в период переходного возраста

"Необходимо создать условия для того, чтобы поставить эту работу на самый высокий уровень. Нужно понимать, что школьный психолог, я бы даже сказал бригада психологов должны присутствовать в каждой школе на всех ступенях образования", – сказал он.

Кондратьев заметил, что сейчас все сводится к беседам с учителем, при этом никаких специализированных структур к теме психо-эмоционального состояния подростков не привлекается. Парламентарий также заявил, что директор учебного заведения должен самостоятельно оценивать ситуацию и при необходимости усиливать меры безопасности, самоорганизовывать охрану или пропускной режим в учреждение. Для повышения безопасности в школе можно даже, считает Кондратьев, привлекаь дополнительные силы в виде представителей ГУП "Охрана", которое входит в состав ведомства Росгвардии.

В четверг, 6 декабря подросток пришел в школу № 1359 на юго-востоке столицы с ножом. Сначала появилась информация об угрозах в адрес

других школьников и преподавателям, однако эти данные опровергли. По словам очевидцев, старшеклассник заявил, что может нанести вред

себе. Из здания эвакуировали около 560 человек.

Подростка изолировали в одном из кабинетов, а затем задержали. Пострадавших в результате случившегося нет. По предварительной

информации, причиной прихода школьника в класс с ножом мог стать проваленный допуск к ЕГЭ.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил в отношении юноши уголовное дело. Сейчас школьник находится под присмотром

врачей.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что в ситуации в московской школе сошлись несколько

негативных факторов. В первую очередь это влияние медиа, интернета на детей, полагает она.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности в школах. Она подчеркнула, что

нужно принять "срочные меры с учетом современных вызовов и угроз, промедление в этом вопросе может стоить очень дорого".

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