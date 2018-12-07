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Происшествия

Аварийная ситуация лишила жильцов дома энергоснабжения

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Аварийная ситуация лишила жильцов дома энергоснабжения

M24.ru 07 декабря 2018г., 13:42

Пожар стал причиной сбоев энергоснабжения в жилом доме

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Один жилой дом отключен от энергоснабжения на юге Москвы после возгорания на электроподстанции "Борисово".

Представитель экстренных служб столицы, на электроподстанции "Борисово" №785 на Ореховом бульваре произошло возгорание масляного выключателя.

Отопление во всех жилых домах и зданиях социальной сферы Москвы включили к 1 октября. В соответствии с графиком, в первую очередь теплом обеспечили потребителей социальной и жилищной сферы, затем – офисные здания и промышленные предприятия.

К прохождению отопительного сезона своевременно подготовили более 72 тысяч зданий и сооружений столицы, а также инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства.

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