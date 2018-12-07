Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, отстраненная от должности после высказываний о том, что государство ничего не должно молодежи, заявила, что не может бросить свою работу.

По ее словам, те дела, которые были направлены на свердловскую молодежь и которые были созданы с ее приходом, не позволяют ей уйти.

"Мне совесть не позволяет и, в принципе, даже человеческий фактор не позволяет это бросить. Бросить около 400 тысяч вовлеченных в наши мероприятия ребят", – сказала Глацких.

Она отметила, что с того момента, как ее отстранили, в регионе не реализовали три уже запущенных проекта. Фразу о том, что государство ничего не должно молодежи, она произнесла случайно, уверяет чиновница.

Скандал вокруг Глацких произошел после публикации на YouTube сюжета о ее встрече с молодежью Кировграда. На видео чиновница говорит, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно", поскольку оно "не просило родителей рожать".

Позже Глацких отреагировала на полемику вокруг ее высказываний, заявив, что ее слова вырвали из контекста. Тем не менее, она извинилась, отметив, что хотела мотивировать молодых людей развиваться самостоятельно, а не только рассчитывать на государство.

После этого Глацких временно отстранили от должности и вывели из регионального политического совета "Единой России". Следственный комитет в Свердловской области проверит сведения о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одаренных детей.

Она отметила, что с того момента, как ее отстранили, в регионе не реализовали три уже запущенных проекта. Фразу о том, что государство ничего не должно молодежи, она произнесла случайно, уверяет чиновница.

Скандал вокруг Глацких произошел после публикации на YouTube сюжета о ее встрече с молодежью Кировграда. На видео чиновница говорит, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно", поскольку оно "не просило родителей рожать".

Позже Глацких отреагировала на полемику вокруг ее высказываний, заявив, что ее слова вырвали из контекста. Тем не менее, она извинилась, отметив, что хотела мотивировать молодых людей развиваться самостоятельно, а не только рассчитывать на государство.

После этого Глацких временно отстранили от должности и вывели из регионального политического совета "Единой России". Следственный комитет в Свердловской области проверит сведения о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одаренных детей.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года Ольга Глацких занимает пост руководителя департамента молодежной политики в администрации Свердловской области с 2016 года.

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