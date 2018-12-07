Лидеры России и Белоруссии еще раз встретятся до конца текущего года, чтобы обсудить спорные ситуации. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, темой предновогодней встречи будут те вопросы двусторонних отношений, «которые относились к категории спорных и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи».

Относительно вчерашнего заседания ЕврАзЭС Песков высказался так: «Это было очень продуктивное, рабочее мероприятие, где велся именно рабочий разговор. Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений».

Напомним, в четверг на заседании Евразийского экономического совета между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко произошла небольшая перепалка из-за цен на газ. Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для российских — $70 (в соседней Смоленской области). На это Путин ответил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130. Российский лидер предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме. Позднее Лукашенко сказал, что извинился перед Путиным за то, что в «нехорошей форме» инициировал дискуссию по газовому вопросу.

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