В Москве заработала круглосуточная горячая линия "Стоп контрафакт", на которую можно сообщить о нелегальной продаже пиротехники. Об этом рассказал руководитель проекта «Безопасный ТЦ» Гильдии НСБ Московской торгово-промышленной палаты, руководитель Общественного штаба ЮАО объединения «Безопасная столица» Владимир Каширов.

«С начала декабря активисты проекта проверили уже 42 торговых центра на предмет выявления нелегальной пиротехники, - заявил Каширов.

Также мы сейчас открываем круглосуточную горячую линию, на которую граждане могут сообщить нам о местах, где продают нелегальную пиротехническую продукцию. По всем сигналам совместно с правоохранительными органами будут проводиться проверки», - заявил Каширов.

По телефону +7 (499) 619-28-33, а также на электронную почту bztc@mail.ru граждане смогут сообщить информацию о точках нелегальной продажи пиротехники.

«Данная тема особенно становится актуальной в преддверии праздников. По данным наших опросов примерно у каждой третьей семьи есть традиция устраивать фейерверки в новогоднюю ночь. Поэтому наша основная задача - постараться максимально предотвратить продажу контрафакта, чтобы избежать несчастных случаев во время праздников».

Напомним, что проект «Безопасный ТЦ» был запущен Гильдией НСБ МТПП в декабре 2017 года. За время работы активисты провели свыше 1500 проверок в торговых центрах, по результатам которых было устроено несколько тысяч нарушений в системах безопасности.

Проект действует при поддержке председатель Комиссии Мосгордумы по безопасности Инны Святенко, главы Гильдии НСБ МТПП и руководителя Общероссийского Профсоюза негосударственной сферы безопасности Дмитрия Галочкина.

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